Напередодні Нацвідбору-2025 у мережі ходили чутки про те, що Klavdia Petrivna братиме участь у пісенному конкурсі. Співачка зізналась, що справді хотіла піти на Євробачення. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм артистки.

До слова Не треба було лізти у "Палац спорту", – відома співачка різко висловилась про Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna опублікувала уривок нової пісні, яку, ймовірно, подавала на український Нацвідбір. Співачка наразі не оголосила назву треку.

Пісня, з якою хотіла піти на Євробачення,

– написала виконавиця.

Klavdia Petrivna показала уривок пісні для Євробачення: відео

Більшість прихильників позитивно відреагували на пісню й поділилися своїми враженнями.

"Бляха, як класно! Треба було йти";

"Вау! Нарешті нова пісня";

"Тут немає, що сказати, тільки слухати 25/8";

"Пісня розірвала б все Євробачення";

"Я хоче ще почути шматочок цієї пісні".

Нагадаємо, перед оголошенням лонглиста у мережі з'явилися чутки, що Klavdia Petrivna братиме участь у Нацвідборі. Тоді різні ведучі та артисти оцінювали шанси виконавиці на пісенному конкурсі: