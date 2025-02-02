Накануне Нацотбора-2025 в сети ходили слухи о том, что Klavdia Petrivna будет участвовать в песенном конкурсе. Певица призналась, что действительно хотела пойти на Евровидение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм артистки.
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Klavdia Petrivna опубликовала отрывок новой песни, которую, вероятно, подавала на украинский Нацотбор. Певица пока не объявила название трека.
Песня, с которой хотела пойти на Евровидение,
– написала исполнительница.
Klavdia Petrivna показала отрывок песни для Евровидения: видео
Большинство поклонников положительно отреагировали на песню и поделились своими впечатлениями.
- "Бляха, как классно! Надо было идти";
- "Вау! Наконец-то новая песня";
- "Тут нет, что сказать, только слушать 25/8";
- "Песня разорвала бы все Евровидение";
- "Я хочет еще услышать кусочек этой песни".
Напомним, перед объявлением лонглиста в сети появились слухи, что Klavdia Petrivna будет участвовать в Нацотборе. Тогда различные ведущие и артисты оценивали шансы исполнительницы на песенном конкурсе:
- Солоха поставила под сомнение Klavdia Petrivna и сказала, что у певицы "минимальная харизма";
- Ведущий Андрей Чорновил заявил, что ему не интересна кандидатура Klavdia Petrivna для Евровидения-2025;
- Продюсер Владимир Завадюк сказал, что Евровидение было бы хорошим шагом для артистки.