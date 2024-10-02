Українська співачка СолоХа відкрито заявила, що подала заявку на Нацвідбір на Євробачення-2025. Тоді як інформація щодо бажання Klavdia Petrivna взяти участь у конкурсі – наразі лише чутки. Та для проєкту "Шо ти Київ?" продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк оцінив шанси обох артисток.
Цікаво Нехай хтось інший поїде, – відомий ведучий висловився про участь Klavdia Petrivna у Євробаченні
За Klavdia Petrivna – класно. Я вважаю, що це наступний крок для неї. І це класний крок. Щодо СолоХи… Я досить ок ставлюсь до різних українських виконавців. Я те, що мені подобається, і те, що не подобається. СолоХа – не моя музика. Але аудиторія в неї є. І, певне, ця аудиторія любить її,
– сказав продюсер.
Володимир Завадюк додав, що обирає пишатися, а не критикувати. На його думку, не варто хейтити, якщо ти не музичний критик.
Нацвідбір-2025 стартував
- Вже восени 2024 року в Україні офіційно розпочався Національний відбір на Євробачення-2025. Музичною продюсеркою конкурсу стала Тіна Кароль.
- Охочі взяти участь у музичному конкурсі до 10 листопада 2024 року можуть надіслати свою заявку. Повний список фіналістів буде відомий у січні 2025.
- Євробачення відбудеться у травні 2025 у Швейцарії.