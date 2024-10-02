Українська співачка СолоХа відкрито заявила, що подала заявку на Нацвідбір на Євробачення-2025. Тоді як інформація щодо бажання Klavdia Petrivna взяти участь у конкурсі – наразі лише чутки. Та для проєкту "Шо ти Київ?" продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк оцінив шанси обох артисток.

Цікаво Нехай хтось інший поїде, – відомий ведучий висловився про участь Klavdia Petrivna у Євробаченні

За Klavdia Petrivna – класно. Я вважаю, що це наступний крок для неї. І це класний крок. Щодо СолоХи… Я досить ок ставлюсь до різних українських виконавців. Я те, що мені подобається, і те, що не подобається. СолоХа – не моя музика. Але аудиторія в неї є. І, певне, ця аудиторія любить її,

– сказав продюсер.

Володимир Завадюк додав, що обирає пишатися, а не критикувати. На його думку, не варто хейтити, якщо ти не музичний критик.

Нацвідбір-2025 стартував