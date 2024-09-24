Чорновіл заявив, що йому не цікава кандидатура Klavdia Petrivna для Євробачення-2025. Про це відомий ведучий розповів у новому випуску програми "СвоєРідне Шоубіз".

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Андрій Чорновіл зауважив, що це не означає, що співачка йому не подобається, однак цікавість до неї вже перегоріла.

Були ось ці прогріви перед концертами, потім концерти. Постійно Klavdia Petrivna, Klavdia Petrivna. У мене в голові, коли вночі прокидаюся, Klavdia Petrivna. Я вже не хочу на Євробаченні Klavdia Petrivna бачити,

– висловився ведучий.

Андрій Чорновіл проти того, аби Klavdia Petrivna поїхала на Євробачення-2025

Андрій нагадав, що нещодавно Klavdia Petrivna зіткнулася з хейтом через свої концерти у Палаці Спорту. Зокрема, деяким людям не сподобалися образи артистки та її голос. А тепер співачка виступатиме ще й у Львові, її концерт відбудеться вже незабаром – 12 жовтня.

Я впевнений, що у неї насправді все попереду. Але зробімо паузу. На Євробачення нехай поки хтось інший поїде, окей?,

– заявив Андрій Чорновіл.

Андрій Чорновіл про Klavdia Petrivna: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що раніше блогер-пліткар Богдан Безпалов повідомив, що Klavdia Petrivna виграє Національний відбір та представлятиме Україну на Євробаченні-2025. Мовляв, все будуть формувати під співачку.

До речі, Національний відбір на Євробачення-2025 стартував. Українські артисти вже можуть подавати свої заявки на участь у конкурсі. Це можна буде зробити до 10 листопада.