Клавдія Петрівна приїде до Львова. Вона вже розсекретила дату сольного виступу.
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Так, співачка виступить 12 жовтня. Старт продажу квитків відбудеться вже 17 вересня о 12:00.
Не проґавте,
– наголосила артистка.
Як пройшли концерти Klavdia Petrivna в Києві
- Виконавиця влаштувала грандіозне шоу за участю таких відомих артистів, як Артем Пивоваров, Маша Кондратенко, OSTY та TVORCHI.
- За даними Forbes, захід зібрав 16 000 відвідувачів, що принесло близько 10 мільйонів гривень доходу. Ціни на квитки варіювалися від 499 до 7499 гривень.
- Водночас організатори концерту не отримали очікуваного прибутку, адже під час початкових фінансових розрахунків покладалися на довоєнний досвід, що призвело до неточних прогнозів. Крім того, відсутність технічного райдера ще більше ускладнила процес попереднього планування витрат.