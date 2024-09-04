Продаж квитків на концерти стартував 24 квітня о 14:00. Через шалений ажіотаж людям довелося стояти в електронній черзі.

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Що цікаво, перші 1000 квитків розпродали за 22 хвилини. Вже через годину голова платформи Concert.ua Дмитро Феліксов повідомив про 2000 українців, які точно стануть глядачами виступів.

Відомо, що найдешевший квиток коштував 499 гривень, тоді як найдорожчий – 7499 гривень. Після концертів Klavdia Petrivna Феліксов зазначив, що у "Палаці спорту" зібралося 16 тисяч українців. Попри те, що Дмитро не сказав суму доходу від виступів, Forbes оцінив прибуток з концертів – у 10 мільйонів гривень без сплати податків.

Ще зводимо всі витрати, але виглядає, що значного доходу не буде – можливо, його не буде зовсім,

– наголосив голова Concert.ua.

Феліксов додав, що значна кількість грошей пішла на підготовку до виступів, зокрема на технічну частину та костюми.

Нагадаємо, під час концертів у "Палаці спорту" Klavdia Petrivna виступила разом із зірковими колегами. Серед них: Артем Пивоваров, Маша Кондратенко, OSTY та гурт TVORCHI.

До того ж інкогніто-співачка здивувала глядачів розкриттям своєї особистості. Загадкова артистка несподівано для всіх зняла капелюх, але залишила окуляри. Так, на сцені постала дівчина з білявим волоссям у світлому костюмі зі стразами. Її яскравий макіяж, зокрема червоні губи, одразу привернули увагу глядача.

Під час концертів більшість українців впевнилася в тому, що Klavdia Petrivna – Соломія Опришко.