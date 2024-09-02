Протягом року українці ділилися здогадками щодо ймовірної особистості інкогніто-артистки. Виконавиця приховувала своє обличчя за різноманітними капелюхами, чим тільки підігрівала інтерес аудиторії до себе. Дехто з користувачів навіть вважав, що за маскою Klavdia Petrivna ховалася Маша Кондратенко. Втім, це виявилася 18-річна Соломія Опришко з Львівщини. Про те, який вигляд має Klavdia Petrivna у житті – читайте в матеріалі Show24.

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На фото та відео до популярності артистки можна помітити, що Соломія – дівчина невисокого зросту, приблизно 160 сантиметрів, має довге світле волосся, блакитні очі та м'які риси обличчя.



Klavdia Petrivna у реальному житті / Фото з телеграм-каналу Богдана Беспалова



Соломія Опришко / Фото з телеграм-каналу Богдана Беспалова

Згодом вона з'явилася у випуску "Дому звукозапису" з Тіною Кароль, де вперше частково прочинила завісу своєї особистості. Шанувальники звернули увагу на форму губ та колір очей Klavdia Petrivna і порівняли їх з наявними кадрами Соломії в мережі.

Вже на своїх перших концертах у київському "Палаці спорту" Опришко показалася з довгим білявим волоссям та світлому костюмі зі стразами.

Протягом виступів вона змінювала зачіски та згодом постала вже з коротким хвилястим волоссям. Соломія обрала для себе яскравий макіяж – червоні губи та великі стрілки.

Таким чином, здогадки прихильників щодо схожості зовнішностей Klavdia Petrivna і Соломії підтвердилися.

Нагадаємо, Соломія Опришко закінчила Дрогобицький музичний коледж імені Василя Барвінського. Вона навчалася разом з артистом OSTY, з яким Klavdia Petrivna випустила спільний трек "Хто ти". До визнання дівчина робила кавери відомих пісень і публікувала їх в тіктоці. Саме ці відео допомогли молодій артистці здобути популярність та зібрати два "Палаци спорту" 30 і 31 серпня.