Ziferblat эмоционально отреагировал на победу в Нацотборе-2025: "Мы не должны упустить этот шанс"

В финале Нацотбора на Евровидение-2025 победила группа Ziferblat. Музыканты суммарно от жюри и зрителей получили 19 баллов.

Победители были шокированы и одновременно очень счастливы. Что интересно, участники Ziferblat даже признались, планируют ли еще раз участвовать в Нацотборе, передает 24 Канал.

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Так, после получения результатов и кубка победители Нацотбора-2025 поделились своими эмоциями прямо в прямом эфире.

После полномасштабной войны очень многое изменилось. То, что делает Суспильное для нас всех, то, что делают жюри, зрители. Мы развиваем украинскую культуру. У нас был момент в 2014 году, когда был ренессанс украинской музыки. Не все сложилось тогда. Некоторые группы, которые я любил – 5 Vymir, Tik Tu, – они не получили того признания, которое имели. Сейчас у нас ренессанс номер 2 и мы не должны упустить этот шанс. Спасибо вам всем за это,

– сказал солист Ziferblat.

Что интересно, о победе в конкурсе также высказался гитарист группы.

Наша пиарщица просила сказать, если мы победим, то официально – мы больше не пойдем на Нацотбор,

– с улыбкой отметил Валентин.

Группа Ziferblat победила в финале Нацотбора на Евровидение-2025: смотрите видео онлайн

Для справки! В октябре 2022 года Ziferblat попали в лонг-лист Национального отбора на Евровидение, но не прошли в финал. В 2024 году группа снова приняла участие в конкурсе с песней Place I Call Home и заняла второе место в Нацотборе.

После победы в Национальном отборе-2025 участник Ziferblat вышли в инстаграм сторис, где также отреагировали на свою победу. Они искренне поблагодарили поклонников за то, что те голосовали за них.

Вы в это верите? Мы – до сих пор нет. Мы едем на Евровидение. Неописуемо благодарим вас за каждый голос,

– отметили победители Нацотбора-2025.



Ziferblat отреагировали на победу в Нацотборе-2025 / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, уже в мае этого года Ziferblat с песней Bird of pray представит Украину на большой сцене в Базеле, Швейцария.