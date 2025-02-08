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Show24 Музыка Нацотбор на Евровидение-2025 уже в эфире: онлайн-трансляция финала
8 февраля, 18:05
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Нацотбор на Евровидение-2025 уже в эфире: онлайн-трансляция финала

Кристина Кобак

В Киеве стартовал долгожданный финал Национального отбора на Евровидение-2025. Ведущими вечера стали Маша Ефросинина, Тимур Мирошниченко и Василий Байдак. А в состав жюри в этом году вошли Сергей Танчинец, Джамала и Екатерина Павленко.

Именно они вместе со зрителями будут выбирать представителя Украины, который уже в мае отправится на песенный конкурс Евровидение-2025 в Швецию. Борьба между финалистами началась в прямом эфире в 18:30 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Важно Уникальные песни и новые детали финала: все, что известно о Нацотборе на Евровидение-2025

Онлайн-трансляция финала Нацотбора на Евровидение-2025: смотрите прямой эфир

В этот вечер зрители увидят живые выступления всех финалистов, которых выбирало профессиональное жюри по результатам прослушиваний и зрители в Дії. На жеребьевке, которая состоялась на пресс-конференции участников, где презентовали песни, стало известно, в каком порядке увидим выступления в финале 8 февраля.

  1. Влад Шериф – Wind of Change
  2. Абие – "Дом"
  3. MOLODI – Мое море
  4. Future Culture – Waste My Time
  5. Маша Кондратенко – No Time To Cry
  6. KHAYAT – Честь
  7. FIЇNKA – "Культура"
  8. КРЫЛАТА – Оставайся верной
  9. Ziferblat – Птица Молитвы
  10. "ДК Энергетик" – "Соль".

Как проголосовать на Нацотборе Евровидения-2025? Голосование, традиционно, будет происходить в приложении Дія. В прошлом году количество желающих проголосовать за фаворита было таким большим, что в Дии произошел сбой, из-за чего результаты были объявлены на следующий день. Чтобы не повторить ошибок, организаторы отбора добавили еще одну возможность отдать голос за лучшего участника – через смс-голосование. Все детали объявят в прямом эфире.

Национальный отбор на Евровидение-2025: коротко о главном

  • Креативным директором Национального отбора 2025 является Герман Ненов, который готовит грандиозное шоу с целью объединить всю страну.

  • В этом году создатели Нацотбора приготовили невероятную сцену, которая станет самой красивой за всю историю украинских отборов. Один из элементов – это грин-рум. Это 10 делегаций от каждого финалиста, где будет своя группа поддержки и возможность общаться с ведущими, делиться эмоциями.

  • На организацию и реализацию Нацотбора потратили 10,5 миллионов гривен.