Нацотбор на Евровидение-2025 уже в эфире: онлайн-трансляция финала

В Киеве стартовал долгожданный финал Национального отбора на Евровидение-2025. Ведущими вечера стали Маша Ефросинина, Тимур Мирошниченко и Василий Байдак. А в состав жюри в этом году вошли Сергей Танчинец, Джамала и Екатерина Павленко.

Именно они вместе со зрителями будут выбирать представителя Украины, который уже в мае отправится на песенный конкурс Евровидение-2025 в Швецию. Борьба между финалистами началась в прямом эфире в 18:30 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Важно Уникальные песни и новые детали финала: все, что известно о Нацотборе на Евровидение-2025

Онлайн-трансляция финала Нацотбора на Евровидение-2025: смотрите прямой эфир

В этот вечер зрители увидят живые выступления всех финалистов, которых выбирало профессиональное жюри по результатам прослушиваний и зрители в Дії. На жеребьевке, которая состоялась на пресс-конференции участников, где презентовали песни, стало известно, в каком порядке увидим выступления в финале 8 февраля.

Влад Шериф – Wind of Change Абие – "Дом" MOLODI – Мое море Future Culture – Waste My Time Маша Кондратенко – No Time To Cry KHAYAT – Честь FIЇNKA – "Культура" КРЫЛАТА – Оставайся верной Ziferblat – Птица Молитвы "ДК Энергетик" – "Соль".

Как проголосовать на Нацотборе Евровидения-2025? Голосование, традиционно, будет происходить в приложении Дія. В прошлом году количество желающих проголосовать за фаворита было таким большим, что в Дии произошел сбой, из-за чего результаты были объявлены на следующий день. Чтобы не повторить ошибок, организаторы отбора добавили еще одну возможность отдать голос за лучшего участника – через смс-голосование. Все детали объявят в прямом эфире.

Национальный отбор на Евровидение-2025: коротко о главном