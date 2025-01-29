29 января 2025, 12:30
Нацотбор на Евровидение-2025: рассекретили имена ведущих
Уже 8 февраля в Украине состоится Национальный отбор на Евровидение-2025. Теперь организаторы конкурса объявили имена ведущих события.
Как оказалось, их будет трое. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Суспільне.Євробачення".
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Так, Нацотбор будет вести телеведущая и ведущая Евровидения-2005 в Киеве Мария Ефросинина, официальный "голос" песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак.
В то же время ведущей предшоу Национального отбора-2025 будет Анна Тульева.
Что известно о финале Национального отбора на Евровидение-2025
- Он состоится в формате яркого телевизионного концерта.
- За честь представлять Украину на международной арене будут соревноваться десять талантливых исполнителей: Влад Шериф, Абие, MOLODI, Future Culture, Маша Кондратенко, KHAYAT, FIЇNKA, KRYLATA, Ziferblat и "ДК Энергетик".
- Победителя будут определять совместно жюри и зрители. Организаторы расширили возможности для голосования – кроме привычного голосования через приложение "Дія", украинцы смогут поддержать любимого исполнителя с помощью SMS-сообщений.
- Оценивать конкурсантов будет звездный состав жюри: Джамала, фронтмен БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец и солистка электрофолк-группы Go_A Екатерина Павленко.