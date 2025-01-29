Нацотбор на Евровидение-2025: рассекретили имена ведущих

Уже 8 февраля в Украине состоится Национальный отбор на Евровидение-2025. Теперь организаторы конкурса объявили имена ведущих события.

Как оказалось, их будет трое. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Суспільне.Євробачення".

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Так, Нацотбор будет вести телеведущая и ведущая Евровидения-2005 в Киеве Мария Ефросинина, официальный "голос" песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак.

В то же время ведущей предшоу Национального отбора-2025 будет Анна Тульева.

Что известно о финале Национального отбора на Евровидение-2025