Надя Дорофеева показалась под капельницей: "Посыпалась девочка"

Надя Дорофеева намекнула на проблемы со здоровьем. Певица показалась под капельницей.

Дорофеева опубликовала фото, вероятно, из больничной палаты. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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В сториз Надя Дорофеева поделилась фото, на котором лежит на кровати, вероятно, в больничной палате. Певица сфотографировала свою руку, к которой присоединена система капельницы. В то же время подробностями она не поделилась.

Посыпалась девочка,

– коротко подписала фотографию Дорофеева.

Надя Дорофеева под капельницей / Скриншот из инстаграма певицы

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