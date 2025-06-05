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Show24 Украинские звезды Надя Дорофеева показалась под капельницей: "Посыпалась девочка"
5 июня, 11:30
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Надя Дорофеева показалась под капельницей: "Посыпалась девочка"

Мария Примыч
Основні тези
  • Надя Дорофеева показала фото, где лежит под капельницей, на своей инстаграм-странице.
  • Певица не раскрыла никаких подробностей о своем состоянии, лишь подписала фото: "Посыпалась девочка".

Надя Дорофеева намекнула на проблемы со здоровьем. Певица показалась под капельницей.

Дорофеева опубликовала фото, вероятно, из больничной палаты. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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В сториз Надя Дорофеева поделилась фото, на котором лежит на кровати, вероятно, в больничной палате. Певица сфотографировала свою руку, к которой присоединена система капельницы. В то же время подробностями она не поделилась.

Посыпалась девочка, 
– коротко подписала фотографию Дорофеева.

Надя Дорофеева под капельницей / Скриншот из инстаграма певицы

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