Не только Джамала: еще одна украинская звезда стала членом Академии звукозаписи США

Украинская певица Надя Дорофеева стала членом Академии звукозаписи, присуждающей премию Грэмми. Артистка поделилась впечатлениями от знакового события.

Надя Дорофеева показала письмо, поступившее ей из Академии звукозаписи США. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее страницу в инстаграме.

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Я стала членом GRAMMY Recording Academy – теперь могу рассказать вам официально! Говорят, в непростые моменты жизни случаются знаковые события. Сегодняшний день у меня начался с больницы, а потом пришло письмо с такой новостью,

– рассказала певица.

Надя Дорофеева отметила, что это не только о достижениях, но и об уникальной возможности быть частью мирового музыкального сообщества.



Надя Дорофеева / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

Артистка будет иметь право голосовать и поддерживать артистов со всего мира. А также представлять украинскую музыку и привлекать больше внимания к нашей культуре.

"И что особенно вдохновляюще – я смогу участвовать в новых исключительных проектах Академии, где создается музыкальное будущее", – добавила Дорофеева.



Приглашение от Академии звукозаписи / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

Кто еще будет голосовать за победителей Грэмми?

Ранее о присоединении к американской Академии звукозаписи Грэмми сообщила Джамала. Певица высказалась об этом как о возможности "формировать историю современной музыки".

Среди украинских звезд в разные годы за победителей Грэмми голосовали Асия Ахат, Тина Кароль и Jerry Heil.