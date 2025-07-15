Надя Дорофеева показала письмо, поступившее ей из Академии звукозаписи США. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее страницу в инстаграме.

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Я стала членом GRAMMY Recording Academy – теперь могу рассказать вам официально! Говорят, в непростые моменты жизни случаются знаковые события. Сегодняшний день у меня начался с больницы, а потом пришло письмо с такой новостью,

– рассказала певица.

Надя Дорофеева отметила, что это не только о достижениях, но и об уникальной возможности быть частью мирового музыкального сообщества.



Надя Дорофеева / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

Артистка будет иметь право голосовать и поддерживать артистов со всего мира. А также представлять украинскую музыку и привлекать больше внимания к нашей культуре.

"И что особенно вдохновляюще – я смогу участвовать в новых исключительных проектах Академии, где создается музыкальное будущее", – добавила Дорофеева.



Приглашение от Академии звукозаписи / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

Кто еще будет голосовать за победителей Грэмми?

Ранее о присоединении к американской Академии звукозаписи Грэмми сообщила Джамала. Певица высказалась об этом как о возможности "формировать историю современной музыки".

Среди украинских звезд в разные годы за победителей Грэмми голосовали Асия Ахат, Тина Кароль и Jerry Heil.