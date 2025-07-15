Надя Дорофєєва показала лист-запрошення, що надійшов їй з Академії звукозапису США. Про це пише Show 24 з посиланням на її сторінку в інстаграмі.

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Я стала членкинею GRAMMY Recording Academy – тепер можу розповісти вам офіційно! Кажуть, у непрості моменти життя трапляються знакові події. Сьогоднішній день в мене почався з лікарні, а потім надійшов лист з такою новиною,

– розповіла співачка.

Надя Дорофєєва зазначила, що це не тільки про досягнення, але й про унікальну можливість бути частиною світової музичної спільноти.



Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

Артистка матиме право голосувати й підтримувати артистів з усього світу. А також представляти українську музику й привертати більше уваги до нашої культури.

"І що особливо надихаюче – я зможу брати участь у нових виняткових проєктах Академії, де створюється музичне майбутнє", – додала Дорофєєва.



Запрошення від Академії звукозапису / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

Хто ще голосуватиме за переможців Греммі?

Раніше про приєднання до американської Академії звукозапису Греммі повідомила Джамала. Співачка висловилась про це як про можливість "формувати історію сучасної музики".

Серед українських зірок у різні роки за переможців Греммі голосували Асія Ахат, Тіна Кароль і Jerry Heil.