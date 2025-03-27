В команде Каменских ответили на слухи, что она готова выступить для россиян за большой гонорар

На днях российские пропагандистские СМИ распространили слухи о том, что Настя Каменских якобы готова выступить для россиян на частном мероприятии за границей. Кроме того, сообщалось, что певица даже может исполнить русскоязычные песни.

Представители Каменских отреагировали на слухи, что она якобы готова выступить для россиян за большой гонорар. За комментарием к команде певицы обратилась редакция ТСН, пишет Show 24.

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Менеджмент Насти Каменских отметил, что она ни в коем случае не будет выступать в России, для россиян и для тех, кто поддерживает войну в Украине. Российские пропагандисты распространили соответствующую информацию, чтобы дискредитировать украинских артистов.

Выступления в РФ или для россиян и всех тех, кто поддерживает агрессию против Украины, невозможны. Давайте не засорять наше инфопространство ложными новостями с вражеских сайтов, а сосредоточим внимание на действительно важных вещах,

– ответили в пресс-службе певицы.

Кстати, напомним, что после начала полномасштабного вторжения Насте Каменских и Потапу запретили въезд в Россию на 50 лет. Под санкции попали и другие украинские артисты.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось совместное фото Насти Каменских и Потапа в Майами. Они провели время в компании своего бизнес-партнера Сергея Маковца.