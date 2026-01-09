Настя Каменских после нескольких дней голодовки оказалась в больнице

Певица Настя Каменских в начале 2026 года начала семидневное голодание для "перезагрузки организма". Уже через несколько дней своего "недельного приключения без еды" она попала в больницу.

Певица опубликовала кадры под капельницей и рассказала что именно с ней случилось. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу NK.

Настя Каменских заявила, что оказалась в больнице не из-за голода, а по другой причине.

Еще в конце прошлого года я сильно перенервничала, и это привело к паническим атакам, аритмии и к другим последствиям, которые я сейчас выясняю. Сегодня это меня настигло. Не хочу жаловаться. Знаю, что со всем справлюсь,

– написала знаменитость.

В то же время медики посоветовали Каменских прекратить голодовку, чтобы были силы справиться с текущим состоянием.

В результате у меня получилось почти четыре с половиной дня практики. Конечно, я расстроилась, что не довела дело до конца, но я доверяю Вселенной. Меню на сегодня – персиковый сок и тарелка постного овощного супа. Выход должен быть очень мягким,

– написала певица.

Стоит обратить внимание: для видео NK записала озвучку и добавила субтитры на испанском языке, тогда как пост опубликовала на русском. И это выглядит по меньшей мере странно. Ведь совсем недавно певицу уже критиковали в сети за дублирование постов на языке оккупантов, а теперь Настя Каменских, похоже, вообще решила не использовать украинский язык в своем инстаграме.

Таким образом артистка в очередной раз подтвердила свои предыдущие заявления о том, что язык "не имеет значения". Однако для значительной части украинцев сегодня очевидно: поддержка украинского языка – это не только личный выбор, но и сознательное гражданское решение, особенно когда речь идет о публичных людях с большой аудиторией.

Почему Настя Каменских решила неделю голодать?