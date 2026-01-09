Певица опубликовала кадры под капельницей и рассказала что именно с ней случилось. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу NK.
Не пропустите Было больно, – победительница "Холостяка" раскрыла правду о том, почему они разошлись с Цимбалюком
Настя Каменских заявила, что оказалась в больнице не из-за голода, а по другой причине.
Еще в конце прошлого года я сильно перенервничала, и это привело к паническим атакам, аритмии и к другим последствиям, которые я сейчас выясняю. Сегодня это меня настигло. Не хочу жаловаться. Знаю, что со всем справлюсь,
– написала знаменитость.
В то же время медики посоветовали Каменских прекратить голодовку, чтобы были силы справиться с текущим состоянием.
В результате у меня получилось почти четыре с половиной дня практики. Конечно, я расстроилась, что не довела дело до конца, но я доверяю Вселенной. Меню на сегодня – персиковый сок и тарелка постного овощного супа. Выход должен быть очень мягким,
– написала певица.
Стоит обратить внимание: для видео NK записала озвучку и добавила субтитры на испанском языке, тогда как пост опубликовала на русском. И это выглядит по меньшей мере странно. Ведь совсем недавно певицу уже критиковали в сети за дублирование постов на языке оккупантов, а теперь Настя Каменских, похоже, вообще решила не использовать украинский язык в своем инстаграме.
Таким образом артистка в очередной раз подтвердила свои предыдущие заявления о том, что язык "не имеет значения". Однако для значительной части украинцев сегодня очевидно: поддержка украинского языка – это не только личный выбор, но и сознательное гражданское решение, особенно когда речь идет о публичных людях с большой аудиторией.
Почему Настя Каменских решила неделю голодать?
- Певица решила пройти семидневное голодание, чтобы "навести порядок в голове и теле". По ее словам, отказ от еды должен был стать способом внутренней перезагрузки и работы над собой.
- Это уже второй подобный опыт NK за последние четыре месяца.
- Однако уже на третий день без еды она призналась, что почти не имеет сил, а впоследствии, как известно, артистка попала в больницу.
- Врачи и диетологи предостерегают, что многодневное голодание без медицинского наблюдения может иметь серьезные риски для здоровья, такие как головная боль, нарушение баланса электролитов (натрий, кальций, магний), дефицит питательных веществ и другие. Поэтому любые эксперименты с питанием надо проводить только после консультации со специалистами.