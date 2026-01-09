Співачка опублікувала кадри під крапельницею та розповіла що саме з нею трапилося. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку NK.

Настя Каменських заявила, що опинилася в лікарні не через голод, а з іншої причини.

Ще наприкінці минулого року я сильно перенервувала, і це призвело до панічних атак, аритмії та до інших наслідків, які я зараз з'ясовую. Сьогодні це мене наздогнало. Не хочу скаржитися. Знаю, що з усім упораюсь,

– написала знаменитість.

Водночас медики порадили Каменських припинити голодування, щоби були сили впоратися з поточним станом.

У результаті у мене вийшло майже чотири з половиною дні практики. Звичайно, я засмутилася, що не довела справу до кінця, але я довіряю Всесвіту. Меню на сьогодні – персиковий сік та тарілка пісного овочевого супу. Вихід має бути дуже м'яким,

– написала співачка.

Варто звернути увагу: для відео NK записала озвучку та додала субтитри іспанською мовою, тоді як допис опублікувала російською. І це виглядає щонайменше дивно. Адже зовсім нещодавно співачку вже критикували в мережі за дублювання постів мовою окупантів, а тепер Настя Каменських, схоже, взагалі вирішила не використовувати українську мову у своєму інстаграмі.

У такий спосіб артистка вкотре підтвердила свої попередні заяви про те, що мова "не має значення". Однак для значної частини українців сьогодні очевидно: підтримка української мови – це не лише особистий вибір, а й свідоме громадянське рішення, особливо коли йдеться про публічних людей із великою аудиторією.

