Два останні дописи Каменських написані англійською мовою і продубльовані російською. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.

У коментарях під дописами люди розкритикували Настю Каменських. Вони не розуміють, чому співачка продовжує використовувати мову ворога в той час, коли Україна щодня страждає від російських обстрілів.

Окупанти продовжують вбивають українців, ситуація на фронті складна, люди добами сидять без світла через російські атаки на енергетику, а Каменських й далі дотримується позиції "какая разніца". Водночас усім свідомим українцям уже давно зрозуміло, що різниця є, що мова і культура – важливі.

Що пишуть українці під дописами Каменських?

"Куди далі? У Росію?"

"Ви продублювали на російську? Серйозно?"

"А чому російська мова? Ви ж з України. Ви однозначно орієнтуєтесь не на українську публіку, на жаль".

"Чому ви знову пишете російською?"

"До останнього хотілось вірити у вашу адекватність, але писати російською й англійською – це такий жест промовистий. Ви виділили, які саме люди для вас важливі. Дуже шкода, абсолютно не розумію. У то час, як рашисти розстрілюють беззбройних".

Настя Каменських обурила мережу / Скриншоти з інстаграму

