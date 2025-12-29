Настя Каменских снова вляпалась в скандал из-за русского языка
- Настя Каменских получила критику за использование русского языка в публичном пространстве.
- Под постами Каменских в Instagram пользователи выражают возмущение.
Настя Каменских в очередной раз возмутила сеть. Певица продолжает толерировать русский язык, даже в публичном пространстве.
Два последних сообщения Каменских написаны на английском языке и продублированы на русском. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
В комментариях под сообщениями люди раскритиковали Настю Каменских. Они не понимают, почему певица продолжает использовать язык врага в то время, когда Украина ежедневно страдает от российских обстрелов.
Оккупанты продолжают убивают украинцев, ситуация на фронте сложная, люди сутками сидят без света из-за российских атак на энергетику, а Каменских и дальше придерживается позиции "какая разница". В то же время всем сознательным украинцам уже давно понятно, что разница есть, что язык и культура – важны.
Что пишут украинцы под сообщениями Каменских?
- "Куда дальше? В Россию?"
- "Вы продублировали на русский? Серьезно?"
- "А почему русский язык? Вы же из Украины. Вы однозначно ориентируетесь не на украинскую публику, к сожалению".
- "Почему вы снова пишете на русском?"
- "До последнего хотелось верить в вашу адекватность, но писать на русском и английском – это такой жест красноречивый. Вы выделили, какие именно люди для вас важны. Очень жаль, совершенно не понимаю. В то время, как рашисты расстреливают безоружных".
Настя Каменских не впервые вляпалась в скандал из-за русского языка
Напомним, в августе Настя Каменских выступала в США. Она выполняла не только украиноязычный репертуар, но и русскоязычный, поэтому нарвалась на критику.
К тому же во время концерта в Майами артистка со сцены со сцены заявила, что "язык не имеет значения". "Не важно, какого цвета у тебя кожа. Не важно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимают все. Вы знаете, что это? Это любовь. Какое самое главное чувство в мире? Любовь. Правда, Майами?", – сказала Каменских.
После этого украинский ювелирный бренд "Золотой Век" разорвал сотрудничество с Настей "Золотой Век" разорвал сотрудничество с Настей.