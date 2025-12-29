Настя Каменских снова вляпалась в скандал из-за русского языка

Настя Каменских в очередной раз возмутила сеть. Певица продолжает толерировать русский язык, даже в публичном пространстве.

Два последних сообщения Каменских написаны на английском языке и продублированы на русском. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

Смотрите также Настю Каменских высмеяли в сети из-за нового испаноязычного видео

В комментариях под сообщениями люди раскритиковали Настю Каменских. Они не понимают, почему певица продолжает использовать язык врага в то время, когда Украина ежедневно страдает от российских обстрелов.

Оккупанты продолжают убивают украинцев, ситуация на фронте сложная, люди сутками сидят без света из-за российских атак на энергетику, а Каменских и дальше придерживается позиции "какая разница". В то же время всем сознательным украинцам уже давно понятно, что разница есть, что язык и культура – важны.

Что пишут украинцы под сообщениями Каменских?

"Куда дальше? В Россию?"

"Вы продублировали на русский? Серьезно?"

"А почему русский язык? Вы же из Украины. Вы однозначно ориентируетесь не на украинскую публику, к сожалению".

"Почему вы снова пишете на русском?"

"До последнего хотелось верить в вашу адекватность, но писать на русском и английском – это такой жест красноречивый. Вы выделили, какие именно люди для вас важны. Очень жаль, совершенно не понимаю. В то время, как рашисты расстреливают безоружных".

Настя Каменских возмутила сеть / Скриншоты из инстаграма

Настя Каменских не впервые вляпалась в скандал из-за русского языка