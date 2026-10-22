Уже в 2025 году комикесса вместе с детьми вернулась домой, в Киев. Недавно во время записи очередного выпуска шоу "Кто сверху?" на Новом канале Настя призналась, что ее дети от ведущего Андрея Беднякова не хотят возвращаться в США.

Летом мы гостили в Америке около двух недель. И я думала, что дочь будет очень скучать, не захочет оттуда уезжать и возвращаться в Украину. Но нет! Она твердо сказала: "Хочу домой",

– вспоминает Короткая.



Настя Короткая с дочерью / Фото актрисы

После 3,5 лет жизни в США 11-летняя Ксения чувствует, что ей лучше в родной Украине. Актриса вспоминает, как дочь объяснила свое нежелание жить в Америке.

Спросила дочь, почему именно такое решение. На что услышала: "В той Калифорнии очень грязно. И вообще все такое странное". Я была в шоке! Хотя в Америке у дочери есть друзья, но домой все равно хочется,

– говорит комикесса.



Андрей Бедняков и Настя Короткая с сыном / скриншот видео

Настя Короткая и Андрей Бедняков были вместе около 16 лет, из которых 10 – в официальном браке. О своем разводе пара открыто объявила в октябре 2024 года, отметив, что решение было совместным и взвешенным.

Главной причиной разрыва стала жизнь на расстоянии после начала полномасштабного вторжения, когда Настя с детьми уехала в США. Также Настя говорила о внутренних изменениях, которые произошли с ней за границей и которые, в частности, повлияли на ее решение развестись. Несмотря на развод, бывшие супруги сохранили теплые, дружеские отношения и продолжают совместно воспитывать дочь Ксению и сына Остапа.

Недавно неожиданно о своем разводе заявила теннисистка Элина Свитолина. Она рассказала об их общей дочери с бывшим мужем Гаэлем Монфисом.