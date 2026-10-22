Вже у 2025 році комікеса разом з дітьми повернулася додому, до Києва. Нещодавно під час запису чергового випуску шоу "Хто зверху?" на Новому каналі Настя зізналася, що її діти від ведучого Андрія Бєднякова не хочуть повертатися до США.

Влітку ми гостювали в Америці близько двох тижнів. І я думала, що донька буде дуже сумувати, не хотіти звідти їхати й повертатися в Україну. Але ні! Вона твердо сказала: "Хочу додому",

– згадує Коротка.



Настя Коротка з донькою / Фото акторки

Після 3,5 року життя в США 11-річна Ксенія відчуває, що їй краще в рідній Україні. Акторка згадує, як донька пояснила своє небажання жити в Америці.

Запитала доньку, чому саме таке рішення. На що почула: "У тій Каліфорнії дуже брудно. І взагалі все таке дивне". Я була шокована! Хоч в Америці донька має друзів, але додому все одно хочеться,

– каже комікеса.



Андрій Бєдняков і Настя Коротка з сином / скрин відео

Настя Коротка та Андрій Бєдняков були разом близько 16 років, з яких 10 – в офіційному шлюбі. Про своє розлучення пара відверто оголосила в жовтні 2024 року, зазначивши, що рішення було спільним і виваженим.

Головною причиною розриву стало життя на відстані після початку повномасштабного вторгнення, коли Настя з дітьми виїхала до США. Також Настя говорила про внутрішні трансформації, які з нею відбулися за кордоном і вплинули на її рішення розлучитися. Попри розлучення, експодружжя зберегло теплі, дружні стосунки та продовжує спільно виховувати доньку Ксенію та сина Остапа.

Нещодавно неочікувано про своє розлучення заявила тенісистка Еліна Світоліна, яка розповіла про спільну доньку з колишнім Гаелем Монфісом.