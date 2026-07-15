Коли розпочалась повномасштабна війна, то Анастасія разом із дітьми виїхала до США, а її уже колишній чоловік залишився в Україні й допомагав ЗСУ. Тривалий час подружжя перебувало на відстані і саме це стало привидом для роздумів жінки, чи справді вона кохає свого чоловіка. В інстаграмі акторка відповіла на запитання підписників, чи шкодує про повернення в Україну.

Колишня дружина Андрія Бєднякова повернулась в Україну у червні 2025 року. Відповідно, Анастасія з дітьми живе на Батьківщині уже рік. Їй, як і всім українцям, не раз доводилось ховатись в укритті під час російських обстрілів.

Та навіть такі стресові ситуації не впливають на Коротку, щоб вона шкодувала про рішення повернутись. Про це свідчать її відповіді на запитання підписників.

Анастасія Коротка про повернення в Україну / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, що зараз акторка перебуває у Каліфорнії. Однак це просто візит, а не чергова еміграція. Як писала сама Анастасія, вона приїхала у Штати через прохання доньки Ксенії, яка дуже сильно хотіла побачитись з близькою подругою. Уже днями Коротка повернеться до Києва.

А якщо продовжити тему стосунків колишнього подружжя, то після розлучення їм вдалось зберегти хороші стосунки. Обом батькам важливо, щоб у житті їхніх дітей повноцінно були і мама, і тато, без відчуття, що їх "ділять".

Зверніть увагу, що до США виїхав і український хореограф Влад Яма. Цікаво, що за океаном йому навіть довелось змінити професію, щоб заробляти на життя.