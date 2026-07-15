Когда началась полномасштабная война, Анастасия вместе с детьми уехала в США, а ее уже бывший муж остался в Украине и помогал ВСУ. Долгое время супруги находились на расстоянии, и именно это заставило женщину задуматься, действительно ли она любит своего мужа. В инстаграме актриса ответила на вопрос подписчиков, не жалеет ли она о возвращении в Украину.

Бывшая жена Андрея Беднякова вернулась в Украину в июне 2025 года. Соответственно, Анастасия с детьми живет на Родине уже год. Ей, как и всем украинцам, не раз приходилось прятаться в укрытиях во время российских обстрелов.

Но даже такие стрессовые ситуации не заставляют Короткую сожалеть о решении вернуться. Об этом свидетельствуют ее ответы на вопросы подписчиков.

Анастасия Короткая о возвращении в Украину / Скриншот из Instagram-сторис

Отметим, что сейчас актриса находится в Калифорнии. Однако это просто визит, а не очередная эмиграция. Как писала сама Анастасия, она приехала в Штаты по просьбе дочери Ксении, которая очень сильно хотела увидеться с близкой подругой. Уже в ближайшие дни Короткая вернется в Киев.

А если продолжить тему отношений бывших супругов, то после развода им удалось сохранить хорошие отношения. Обоим родителям важно, чтобы в жизни их детей полноценно присутствовали и мама, и папа, без ощущения, что их "разделяют".

Обратите внимание, что в США уехал и украинский хореограф Влад Яма. Интересно, почему за океаном ему даже пришлось сменить профессию, чтобы зарабатывать на жизнь.