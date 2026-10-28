Архивное видео с Денисенко и Светлицкой 15 лет назад: реакция Цимбалюка и Фединчика

Видео появилось на странице Марины Азизовой в инстаграме. Просматривая программу, блогерша наткнулась на сцену с участием двух актрис.

Реклама Adv

популярные видео

Включила случайную серию "Семейных мелодрам", а тут две подруги, –– подписала она отрывок.

По сюжету героиня Натальи Денисенко рассказывает о муже, который регулярно уходит из дома, объясняя это поездками к матери. Елена Светлицкая играет ее подругу, которая скептически относится к таким объяснениям.

Архивные кадры привлекли внимание коллег. В комментариях к видео со смехом отреагировали бывший муж Денисенко Андрей Фединчик и актер Тарас Цимбалюк.

Комментарий Денисенко и Цимбалюка / скриншот из видео

Сама Наталья также присоединилась к обсуждению и уточнила, что снималась в этом эпизоде 15 лет назад.

Комментарий Андрея Фединчика / скриншот из видео

Когда-то Денисенко и Светлицкую связывала дружба и за пределами съемочной площадки. Однако со временем их отношения изменились: Наталья публично рассказывала, что больше не общается с Еленой.