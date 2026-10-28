Архівне відео з Денисенко та Світлицькою 15 років тому: реакція Цимбалюка й Федінчика

Відео з'явилося на інстаграм-сторінці Марини Азізової. Переглядаючи програму, блогерка натрапила на сцену за участю двох акторок.

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Включила рандомну серію "Сімейних мелодрам", а тут дві подруги,-– підписала вона уривок.

За сюжетом героїня Наталки Денисенко розповідає про чоловіка, який регулярно залишає дім, пояснюючи це поїздками до матері. Олена Світлицька грає її подругу, яка ставиться до таких пояснень із сумнівом.

Архівні кадри привернули увагу колег. У коментарях на відео зі сміхом відреагували колишній чоловік Денисенко Андрій Федінчик і актор Тарас Цимбалюк.

Коментар Денисенко та Цимбалюка / скриншот з відео

Сама Наталка також долучилася до обговорення та уточнила, що знімалася в цьому епізоді 15 років тому.

Коментар Андрія Федінчика / скриншот з відео

Колись Денисенко та Світлицьку пов'язувала дружба й поза знімальним майданчиком. Однак згодом їхні стосунки змінилися: Наталка публічно розповідала, що більше не спілкується з Оленою.