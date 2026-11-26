В звездной семье царит абсолютное доверие, однако без эмоциональных вспышек не обходится. По словам артистки, Юрий уделяет ей столько внимания, что у нее просто нет причин обращать внимание на других, отмечает "Новый канал". Мужчина не скрывает своих чувств и открыто говорит о страхе потерять любимую.

Adv

популярные видео

Юра не оставляет другим мужчинам ни единого шанса привлечь мое внимание, потому что сам уделяет мне его в полной мере. Что касается того, ревнует ли он – да, ревнует. Говорит: "Мне кажется, что все тебя хотят, все любят и мечтают забрать". Но ему не о чем беспокоиться, потому что я его очень люблю и ценю– рассказала Наталья.

Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко / фото natalka_denisenko

Сама Денисенко тоже не отстает в вопросах ревности. Она объясняет это невероятной внутренней харизмой и статностью Юрия, который привлекает женское внимание даже без каких-либо усилий. Актриса шутит, что ему достаточно просто стоять, как женщины уже сами тянутся поздороваться.

Реклама

Я ревную. Юра – такой мужчина, которому для этого даже ничего не нужно делать. Он довольно скромен, может просто стоять, а все женщины уже: "Добрый день!" – и тянутся к нему– призналась актриса.

Звезда считает такое легкое чувство собственничества абсолютно нормальным явлением. Она убеждена, что люди стремятся к близости и естественно не хотят делить своего партнера с кем-то другим ни физически, ни эмоционально.

В ноябре этого года актриса представила моноспектакль в Киеве, где со сцены поделилась болезненными историями из детства. Поддержать жену на премьере пришел и Юрий Ярошенко, который подарил ей самый главный букет.