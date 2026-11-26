У зірковій родині панує абсолютна довіра, проте без емоційних спалахів не обходиться. За словами артистки, Юрій дає їй стільки уваги, що в неї просто немає причин дивитися на інших, зазначає Новий канал. Чоловік не приховує своїх почуттів і відкрито говорить про страх втратити кохану.

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Юра не залишає іншим чоловікам жодного шансу привернути мою увагу, тому що сам дає мені її сповна. Щодо того, чи ревнує він – так, ревнує. Каже: "Мені здається, що всі тебе хочуть, усі люблять і мріють забрати". Але йому немає про що хвилюватися, бо я його дуже люблю і ціную– розповіла Наталка.

Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко / фото natalka_denisenko

Сама Денисенко теж не пасе задніх у питаннях ревнощів. Вона пояснює це неймовірною внутрішньою харизмою та статністю Юрія, який привертає жіночу увагу навіть без жодних зусиль. Акторка жартує, що йому достатньо просто стояти, як жінки вже самі тягнуться привітатися.

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Я ревную. Юра такий чоловік, якому для цього навіть нічого не треба робити. Він досить скромний, може просто стояти, а всі жінки вже: "Добрий день!" – і тягнуться до нього– зізналася акторка.

Зірка вважає таке легке почуття власництва абсолютно нормальним явищем. Вона переконана, що люди прагнуть близькості й природно не хочуть ділити свого партнера з кимось іншим ні фізично, ні емоційно.

У листопаді цього року акторка презентувала моновиставу у Києві, де зі сцени поділилася болючими історіями з дитинства. Підтримати дружину на прем'єрі прийшов і Юрій Ярошенко, який подарував їй найголовніший букет.