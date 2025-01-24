Наталка Денисенко рассказала о состоянии мужа-военного, который перенес сложную операцию

Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала, как ее муж Андрей Фединчик чувствует себя после операции. На днях прошла презентация фильма "Когда ты выйдешь замуж", где она сыграла, но тот не смог сопроводить любимую.

Денисенко поделилась, что операция прошла успешно. Сейчас Фединчик проходит реабилитацию, пишет 24 Канал со ссылкой на проект "ЖВЛ представляет".

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Операция прошла очень успешно, все прошло прекрасно. Сейчас идет период реабилитации, и я надеюсь, что он пройдет быстро, хорошо. Все стараемся помогать так, чтобы это было быстрее и легче всего,

– отметила Наталка Денисенко.

По словам Наталки, сейчас ее больше всего поддерживает кума – актриса Елена Светлицкая. Кстати, на днях она сообщила поклонникам о разводе с мужем после девяти лет в браке.

Наталка Денисенко об операции мужа: смотрите видео онлайн

Что известно об операции Андрея Фединчика