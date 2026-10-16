Подробностями супружеского недоразумения Наталья поделилась в программе "Тур со звездами". Все началось с букета, который завял. Актриса обратила на это внимание мужа и ожидала, что вскоре он подарит ей новый. Однако прошло несколько дней, а цветов она так и не дождалась.

Тогда Денисенко прямо сказала Юрию о своем желании. По словам актрисы, для нее важны такие знаки внимания, при этом букет не обязательно должен быть большим или дорогим.

Если ты не можешь подарить огромный букет, принеси мне один цветок. Но я хочу цветы,

– пояснила Наталья.

Наталья и Юрий Ярошенко / фото из инстаграма

Впрочем, выяснилось, что мужчина не забыл о романтике. Юрий уже заказал цветы и именно в тот день собирался их забрать. Поэтому актриса высказала свои претензии еще до того, как возлюбленный успел вручить подарок. Об этом недоразумении пара рассказывала с юмором.

Юрий Ярошенко с цветами / фото из инстаграма

Кстати, Наталья Денисенко высказалась о переезде из Киева. Звезда призналась, что из-за психологического истощения все чаще думает о возможном отъезде.