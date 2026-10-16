Подробицями подружнього непорозуміння Наталка поділилася в програмі "Тур зірками". Усе почалося з букета, який зів'яв. Акторка звернула на це увагу чоловіка й очікувала, що незабаром він подарує їй новий. Проте минуло кілька днів, а квітів вона так і не дочекалася.

Тоді Денисенко прямо сказала Юрію про своє бажання. За словами акторки, їй важливі такі знаки уваги, водночас букет необов'язково має бути великим чи дорогим.

Якщо ти не можеш величезний букет, неси мені одну квітку. Але я хочу квітів,

– пояснила Наталка.

Наталка та Юрій Ярошенко / фото з інстаграму

Утім, з'ясувалося, що чоловік не забув про романтику. Юрій уже замовив квіти й саме того дня збирався їх забрати. Тож акторка висловила свої претензії ще до того, як коханий устиг вручити подарунок. Про це непорозуміння пара розповідала з гумором.

Юрій Ярошенко з квітами / фото з інстаграму

До речі, Наталка Денисенко висловилася про переїзд з Києва. Зірка зізналася, що через психологічне виснаження дедалі частіше думає про можливий виїзд.