"Нет сил доехать": Могилевскую после 7 дней голода везли домой в багажнике

На видео в инстаграме Могилевская появилась в теплом сером халате и утепленных кроссовках. Еще до того, как показать, что ее ждет в машине, артистка рассказала, что уже седьмой день голодает. Свой поступок она назвала аскезой.

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Трое суток съемок "Голоса страны". Седьмой день я голодаю. Это была аскеза ради родного человека. Давайте так. У меня нет ни капли сил, чтобы доехать домой, поэтому мне мои сделали вот так– сказала Могилевская.

В багажнике команда расстелила для певицы простыню. Могилевская устроилась на ней, помахала рукой в камеру и пошутила: "И скажите мне, что я не красавица".

Кстати, Артем Пивоваров рассказал, существует ли конкуренция между тренерами "Голоса страны-14". Певец поделился, как складываются отношения между наставниками нового сезона.