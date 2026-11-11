"Немає сил доїхати": Могилевську після 7 днів голоду везли додому в багажнику

На відео в інстаграмі Могилевська з’явилася в теплому сірому халаті й утеплених кроксах. Ще до того, як показати, що на неї чекає в машині, артистка розповіла, що вже сьомий день голодує. Свій вчинок вона назвала аскезою.

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Три доби зйомок "Голосу країни". Сьомий день я на голоді. Це була аскеза заради рідної людини. Давайте так. У мене немає жодної клітини сили, щоб доїхати додому, тому мені мої зробили ось так– сказала Могилевська.

У багажнику команда розстелила для співачки простирадло. Могилевська вмостилася на ньому, помахала рукою на камеру й пожартувала: "І скажіть мені, що я не краля".

До речі, Артем Пивоваров розповів, чи є конкуренція між тренерами "Голосу країни-14". Співак поділився, як складаються стосунки між наставниками нового сезону.