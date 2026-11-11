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"Немає сил доїхати": Могилевську після 7 днів голоду везли додому в багажнику

Марта Ярова
Наталія Могилевська про голодування

Після трьох діб зйомок "Голосу країни" Наталія Могилевська показала, як збиралася їхати додому. Співачка зізналася, що сил майже не залишилося, тож команда підготувала для неї місце в багажнику автівки.

На відео в інстаграмі Могилевська з’явилася в теплому сірому халаті й утеплених кроксах. Ще до того, як показати, що на неї чекає в машині, артистка розповіла, що вже сьомий день голодує. Свій вчинок вона назвала аскезою.

 
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Три доби зйомок "Голосу країни". Сьомий день я на голоді. Це була аскеза заради рідної людини. Давайте так. У мене немає жодної клітини сили, щоб доїхати додому, тому мені мої зробили ось так– сказала Могилевська.

У багажнику команда розстелила для співачки простирадло. Могилевська вмостилася на ньому, помахала рукою на камеру й пожартувала: "І скажіть мені, що я не краля".

До речі, Артем Пивоваров розповів, чи є конкуренція між тренерами "Голосу країни-14". Співак поділився, як складаються стосунки між наставниками нового сезону.

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