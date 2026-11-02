Больше не скрывает: Наталья Могилевская впервые показала лицо 6-летней дочери

В видео из инстаграма Могилевской видно, как певица собирает дочь на праздник. Наталья подобрала для Сони красный свитер и черную юбку с фатином и хвостиком. Волосы девочки она собрала в два хвостика, украсила их красными бантиками и добавила ободок с черными кошачьими ушками. Лицо Софии на этот раз попало в кадр, хотя из-за макияжа лучше всего видны ее глаза.

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Мама очень постаралась над образом, модель осталась чрезвычайно довольна, так что все счастливы. Догадались, кем в этом году была Сонька?– спросила Могилевская у подписчиков.

Дочь Натальи Могилевской / скриншот из видео

В комментариях поклонники обратили внимание на детали костюма: "А эти бантики и туфельки… Выглядят так игрушечно-мило".

Комментарии / фото nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская вместе со своим любимым Валентином воспитывает двух дочерей – Мишель и Софию. О том, что семья удочерила сестер, стало известно в 2023 году. Этой осенью младшая, София, пошла в первый класс.

Напомним, что Могилевская стала судьей шоу "Голос страны", и привела младшую дочь на съемки. Девочка успела лично опробовать знаменитое красное кресло и познакомиться с Тиной Кароль.