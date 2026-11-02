Більше не приховує: Наталія Могилевська вперше показала обличчя 6-річної доньки

У відео з Instagram Могилевської видно, як співачка збирає доньку на свято. Наталія підібрала для Соні червоний светр і чорну спідницю з фатином та хвостиком. Волосся дівчинки вона зібрала у два хвостики, прикрасила їх червоними бантиками й додала обруч із чорними котячими вушками. Обличчя Софії цього разу потрапило в кадр, хоча через грим найкраще видно її очі.

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Мама дуже старалася над образом, модель залишилась страшенно задоволеною, тож усі щасливі. Здогадалися, ким цього року була Сонька?

– запитала Могилевська в підписників.

Донька Наталії Могилевської / скриншот з відео

У коментарях прихильники звернули увагу на деталі костюма: "А ці бантики і туфельки… Виглядають так іграшково-солодко".

Коментарі / фото nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська разом із коханим Валентином виховує двох доньок – Мішель та Софію. Про те, що родина удочерила сестер, стало відомо у 2023 році. Цієї осені молодша, Софія, пішла до першого класу.

Нагадаємо, що Могилевська стала суддею "Голосу країни" і привела молодшу доньку на знімання. Дівчинка встигла особисто протестувати знамените червоне крісло та познайомитися з Тіною Кароль.