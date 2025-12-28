В память о фронтмене группы ADAM: Добрынин и Манжула растрогали выступлением на "Танцах со звездами"

28 декабря в эфире показали долгожданный спецвыпуск шоу "Танцы со звездами". На паркет проекта вышел телеведущий Никита Добрынин.

Вместе с Анной Манжулой он исполнил трогательный танец под песню группы ADAM "Така, як є". Номер получился очень чувственным, передает 24 Канал.

Никита Добрынин и Анна Манжула исполнили чувственную румбу. Этот номер они посвятили памяти фронтмена группы ADAM Михаила Клименко.

Нам хотелось передать его историю. Для нас это было очень ответственно и щемяще, вспомнить его, показать это в эмоциях. Сделать наш танец не просто для красоты, а просто поблагодарить этого человека еще раз за то, что он был на этой земле,

– сказал телеведущий.

Никита Добрынин и Анна Манжула на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Что известно о смерти Михаила Клименко?