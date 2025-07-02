Победительницу 15 сезона "Мастер Шеф" обвиняют в подкупе: судья шоу опровергла слухи

На прошлой неделе всей Украине стало известно имя победителя 15 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф". Нэнси Топко забрала главный приз, но публика оказалась недовольна результатом.

После того как озвучили имя победителя, на Нэнси и сам проект посыпался ряд обвинений, пишет Show24.

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Под последним сообщением в инстаграме победительницы можно прочитать не так много поздравлений, как обвинений в нечестной победе. По мнению людей, девушка выиграла несправедливо.

"Как можно дать победу человеку который только готовит азиатские блюда. И в финале приготовила сырую картошку. Денис и Екатерина молодцы".

"Впервые за все сезоны так открыто и нагло "вытащили" "победительницу"! Абсолютно незаслуженная победа! Нэнси даже в финал не должна была попасть со своим провальным блюдом".

"Поздравляю с несправедливой победой, я еще в середине сезона говорила, что выиграет Нэнси, потому что видела, как ее тянули к победе, ну такое".

"Складывается впечатление, что она просто протиснулась в финал, потому что кому-то так выгодно. Ее победа – полный абсурд и плевок в лицо тем, кто действительно имел талант и боролся честно".

Нэнси же никак не реагирует на такие упреки. Но на этом недовольство людей не закончились. В инстаграме Ольги Мартыновской, одной из судей проекта, пользователи задали несколько вопросов по финалу 15 сезона. Одним из вопросов был: "Почему вы выбрали именно Нэнси, а не Екатерину? Сколько денег заплатила Нэнси?"

Ольгу Мартыновскую спросили о подкупе на "Мастер Шефе" / Скриншот из инстаграм-сторис

Звездную судью рассмешил такой комментарий, но она заверила, что на этом проекте такое невозможно.

Друзья, прошу, перестаньте думать, что кто-то здесь что-то покупает. Можете спросить у участников любых сезонов, или кто-то вообще о таком слышал, или думает, что была возможность. Решение было единогласным. Не было споров. Решает вкус блюд. В нашем решении не было никаких сомнений,

– подытожила Мартыновская.

По ее словам, на финальное решение также влияют рост участников, как кулинаров на протяжении сезона, общая концепция меню, вкус блюд и впечатления после них.

Напомним, что Нэнси в финале проекта на закуску подала шримкейки с лаймом, дополненные пеной из кокосового молока и помидорами, компрессированные в пасте том-ям и чили. Основным блюдом был осьминог с соусом рамеско, а на десерт – свекла со смородиновым кюли и ароматом можжевельника и бисквит, пропитанный японским саке.