Ужасная атака, – Монатик, Дорофеева и другие отреагировали на обстрелы украинских городов
Ночью 12 июля российские оккупанты в очередной раз атаковали украинские города дронами и ракетами. Звезды с болью прокомментировали удары по Луцку, Черновцам и Львову.
Знаменитости поделились эмоциями и переживаниями из-за очередного обстрела. Реакции украинских звезд собрал Show 24.
Важно Массированный обстрел Украины 12 июля: в каких городах раздавались взрывы и все о последствиях
Монатик
Артист опубликовал эмоциональную сториз, где выразил соболезнования жителям городов, которые были под атакой 12 июля. В частности вспомнил о Луцке, из которого он родом.
Мой родной Луцк. Дорогой Львов. Люди, держитесь. Мои соболезнования. Сегодня российские ракеты и шахеты атаковали города,
– написал артист.
Звезды о массированной атаке / Фото из инстаграм-сториз
Надя Дорофеева
Певица как раз была во Львове, когда город оказался под одной из самых массированных атак.
"Сегодня была ужасная атака на Львов. Мы бежали в 3 утра в укрытие под "Шахедами". Реальные эмоции оставлю при себе. Просто хочу пожелать хорошего дня всем", – написала Дорофеева.
Звезды о массированной атаке / Фото из инстаграм-сториз
Наталка Карпа
Артистка также призналась о беспокойной ночи и показала дочь Злату, которая тем временем спала в коридоре.
Вот такие реалии моей Украины. Так, ночка была громкой. Златка как будто спала в коридоре, но время от времени открывала глаза и спрашивала: "Все хорошо?"
– рассказала Наталка Карпа.
Звезды о массированной атаке / Фото из инстаграм-сториз
Лилия Ребрик
Ведущая показала последствия обстрела Черновцов – ее родного города.
"Это – мои Черновцы. Особенно трудно, когда россияне достают еще дальше. Хочется, чтобы было хоть где-то в Украине место, где можно хотя бы выспаться. Мы все и везде – просто цель атаки .... Спасибо ПВО за еще один день", – написала Ребрик.
Звезды о массированной атаке / Фото из инстаграм-сториз
Кристина Соловий
Певица также показала последствия атаки на Львов.
Звезды о массированной атаке / Фото из инстаграм-сториз
Что известно об атаке на украинские города 12 июля?
- Львов подвергся самому массированному удару дронами. Взрывы раздавались в нескольких районах, повреждены жилые здания, университет "Львовская политехника", автомобили и промышленные объекты. 10 человек пострадали, больше всего повреждены Железнодорожный и Галицкий районы.
- Черновцы подверглись комбинированному удару "Шахедами" и крылатыми ракетами. Оккупанты атаковали гражданские объекты: основное попадание было в многоэтажку, пострадал детский сад. Известно о двух погибших, еще 4 человека находятся в тяжелом состоянии.
- В результате атаки на Луцк разрушен частный жилой дом, повреждены также соседние здания.
- Кроме того, взрывы раздавались в Киеве, Кропивницком, Черкассах, Харькове, в Хмельницкой области.