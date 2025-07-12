Ужасная атака, – Монатик, Дорофеева и другие отреагировали на обстрелы украинских городов

Ночью 12 июля российские оккупанты в очередной раз атаковали украинские города дронами и ракетами. Звезды с болью прокомментировали удары по Луцку, Черновцам и Львову.

Знаменитости поделились эмоциями и переживаниями из-за очередного обстрела. Реакции украинских звезд собрал Show 24.

Важно Массированный обстрел Украины 12 июля: в каких городах раздавались взрывы и все о последствиях

Монатик

Артист опубликовал эмоциональную сториз, где выразил соболезнования жителям городов, которые были под атакой 12 июля. В частности вспомнил о Луцке, из которого он родом.

Мой родной Луцк. Дорогой Львов. Люди, держитесь. Мои соболезнования. Сегодня российские ракеты и шахеты атаковали города,

– написал артист.



Звезды о массированной атаке / Фото из инстаграм-сториз

Надя Дорофеева

Певица как раз была во Львове, когда город оказался под одной из самых массированных атак.

"Сегодня была ужасная атака на Львов. Мы бежали в 3 утра в укрытие под "Шахедами". Реальные эмоции оставлю при себе. Просто хочу пожелать хорошего дня всем", – написала Дорофеева.



Звезды о массированной атаке / Фото из инстаграм-сториз

Наталка Карпа

Артистка также призналась о беспокойной ночи и показала дочь Злату, которая тем временем спала в коридоре.

Вот такие реалии моей Украины. Так, ночка была громкой. Златка как будто спала в коридоре, но время от времени открывала глаза и спрашивала: "Все хорошо?"

– рассказала Наталка Карпа.



Звезды о массированной атаке / Фото из инстаграм-сториз

Лилия Ребрик

Ведущая показала последствия обстрела Черновцов – ее родного города.

"Это – мои Черновцы. Особенно трудно, когда россияне достают еще дальше. Хочется, чтобы было хоть где-то в Украине место, где можно хотя бы выспаться. Мы все и везде – просто цель атаки .... Спасибо ПВО за еще один день", – написала Ребрик.



Звезды о массированной атаке / Фото из инстаграм-сториз

Кристина Соловий

Певица также показала последствия атаки на Львов.



Звезды о массированной атаке / Фото из инстаграм-сториз

Что известно об атаке на украинские города 12 июля?