Кроме того, раскрыл, почему решили сменить стиль с милитари на более сдержанный и современный. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Telegraf.

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Оказывается, Анисимов и Зеленский знакомы уже более 20 лет – еще со времен "Квартала 95". Их сотрудничество всегда было простым: дизайнер предлагает идеи, Владимир выбирает, что подходит.

После начала полномасштабного вторжения президент, понятно, одевался функционально: просто, сдержанно, в соответствии со временем. Но первая леди обратила внимание, что на официальных мероприятиях они выглядят слишком контрастно – она в соответствующем протоколу наряде, а он – в военном стиле. Пришло время что-то изменить – так я снова оказался в этой истории,

– рассказал Анисимов.

Вместе они создали базовый гардероб: футболки, рубашки, куртки – все в черном цвете, без лишних деталей.

Передо мной было поставлено техническое задание – создать форменную одежду в черном цвете, с легким намеком на современный крой и едва уловимый фэшн-оттенок. Это было идеальное совпадение: черный – мой любимый цвет, форменный силуэт – мой стиль. Так появилось новое визуальное решение – сдержанное, мужественное, одновременно функциональное и эстетическое,

– отметил дизайнер.

Первый публичный выход Зеленского в total black состоялся 26 апреля в Ватикане, на церемонии прощания с Папой Римским.

Ранее, в феврале 2025 года, президента Украины раскритиковали в Овальном кабинете за отсутствие костюма. Как отметил Виктор Анисимов, именно в этот период они работали над созданием нового гардероба для Владимира Зеленского.