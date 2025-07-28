Крім того, розкрив, чому вирішили змінити стиль з мілітарі на більш стриманий і сучасний. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Telegraf.

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Виявляється, Анісімов і Зеленський знайомі вже понад 20 років – ще з часів "Кварталу 95". Їхня співпраця завжди була простою: дизайнер пропонує ідеї, Володимир обирає, що підходить.

Після початку повномасштабного вторгнення президент, зрозуміло, одягався функціонально: просто, стримано, відповідно до часу. Але перша леді звернула увагу, що на офіційних заходах вони виглядають надто контрастно – вона у відповідному до протоколу вбранні, а він – у військовому стилі. Прийшов час щось змінити – так я знову опинився у цій історії,

– розповів Анісімов.

Разом вони створили базовий гардероб: футболки, сорочки, куртки – все у чорному кольорі, без зайвих деталей.

Переді мною було поставлено технічне завдання – створити формений одяг у чорному кольорі, з легким натяком на сучасний крій і ледь вловимий фешн-відтінок. Це був ідеальний збіг: чорний – мій улюблений колір, формений силует – мій стиль. Так з'явилося нове візуальне рішення – стримане, мужнє, водночас функціональне й естетичне,

– зазначив дизайнер.

Так, перший публічний вихід Зеленського у total black відбувся 26 квітня у Ватикані, на церемонії прощання з Папою Римським.

Раніше, у лютому 2025 року, президента України розкритикували в Овальному кабінеті за відсутність костюма. Як зазначив Віктор Анісімов, саме в цей період вони працювали над створенням нового гардеробу для Володимира Зеленського.