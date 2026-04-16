Денисенко заявила о попадании в соседний ЖК и рассказала, как сын отреагировал на ночной обстрел
В ночь с 15 на 16 апреля Россия массированно обстреляла Украину, в частности Киев. Наталья Денисенко рассказала, как ее 8-летний сын Андрей отреагировал на атаку.
Денисенко вышла на связь к подписчикам в инстаграме.
Наталка Денисенко рассказала, что утром Андрей пошел в школу, а она отходит от тяжелой ночи.
Попадание в соседний ЖК. Впервые за всю войну Андрюша дома слышал взрывы. Мои соболезнования пострадавшим и семьям погибших,
– написала актриса.
Денисенко также показала скриншот переписки с учительницей сына. Она рассказала, что мальчик уже чувствует себя лучше, хорошо ведет себя и активно работал на уроке.
Спрашивала за ночь, то говорил, что кричал и из-за взрывов не мог спать, то мама пришла и ушки закрывала,
– добавила учительница.
Владимир Зеленский сообщил в инстаграме, что со дня 15 апреля Россия выпустила по Украине почти 700 дронов, а ночью летели баллистические и крылатые ракеты. Силы ПВО сбили 636 дронов и часть ракет.
Президент Украины рассказал, что есть повреждения обычных домов. К сожалению, в Одессе, Киеве и Днепре погибли люди. Россия, в частности, убила 12-летнего мальчика. Также есть много раненых.
Какие последствия ночного обстрела Украины?
В Киеве российский дрон попал в многоэтажку в Подольском районе. Кроме того, пострадали производственная площадка ДТЭК, дома, отель, офисный центр, автосалон, заправочная станция, ТРЦ.
Известно о четырех погибших в столице, среди которых 12-летний мальчик. Также Россия убила охранников автосалона в Оболонском районе – Юрия и Сергея.
В Одессе зафиксированы значительные разрушения объектов портовой, критической и жилой инфраструктуры. В Днепре разрушен жилой дом, где располагался центр православной культуры, связанный с Украинской православной церковью Московского патриархата.
Враг также атаковал дронами Харьков. Мэр Игорь Терехов сообщил в телеграм-канале, что последствия зафиксировали в нескольких районах, в городе есть пострадавшие.