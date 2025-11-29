Ужасная ночь, – известная украинская актриса рассказала о "прилете" в ее дом
- Украинская актриса Анна Кошмал пережила обстрел, попадание произошло в соседний подъезд, что напугало ее детей.
- Во время массированного обстрела Киева россияне использовали около 36 ракет и 600 дронов, что привело к перебоям с электроснабжением и жертвам среди гражданских.
Украинская актриса Анна Кошмал рассказала, как пережила очередной массированный обстрел россиян. Она заявила, что теперь знает, как звучит прилет в твой дом
Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости.
Утром 29 ноября Анна вышла в сторис, опубликовав селфи, сделанное в машине. Она заявила, что прилет был совсем близко к их жилью.
Еще одна ужасная ночь. Попадание в соседний подъезд. Сгорела такая же как и у нас квартира. Дети перепугались. Теперь и мы знаем, как звучит прилет в твой дом,
– написала актриса.
Для справки! У Анны Кошмал есть двое детей – дочь София, которая родилась 11 марта, и сын Миша, которому в июне исполнилось 7 лет.
Также попадание было рядом с домом танцовщика Евгения Кота и хореографа Натальи Татаринцевой. Это мужчина показал в инстаграм-сторис. К счастью, с супругами и их дочерью все в порядке.
Что известно о массированном обстреле столицы в ночь на 29 ноября?
- Против Украины россияне применяли БпЛА, крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты. Они запустили около 36 ракет и почти 600 дронов.
- Основными целями врага были объекты энергетики и жилые районы. Это привело к серьезным перебоям с электроснабжением и пожарам в городе и области.
- Известно о по меньшей мере 29 раненых и трех погибших.