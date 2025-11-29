Укр Рус
29 ноября, 12:25
2

Ужасная ночь, – известная украинская актриса рассказала о "прилете" в ее дом

София Хомишин
Основні тези
  • Украинская актриса Анна Кошмал пережила обстрел, попадание произошло в соседний подъезд, что напугало ее детей.
  • Во время массированного обстрела Киева россияне использовали около 36 ракет и 600 дронов, что привело к перебоям с электроснабжением и жертвам среди гражданских.

Украинская актриса Анна Кошмал рассказала, как пережила очередной массированный обстрел россиян. Она заявила, что теперь знает, как звучит прилет в твой дом

Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости.

Утром 29 ноября Анна вышла в сторис, опубликовав селфи, сделанное в машине. Она заявила, что прилет был совсем близко к их жилью.

Еще одна ужасная ночь. Попадание в соседний подъезд. Сгорела такая же как и у нас квартира. Дети перепугались. Теперь и мы знаем, как звучит прилет в твой дом,
– написала актриса.


  Анна Кошмал рассказала, что прилет состоялся в их дом / Скриншот из инстаграм-сторис

Для справки! У Анны Кошмал есть двое детей – дочь София, которая родилась 11 марта, и сын Миша, которому в июне исполнилось 7 лет.

Также попадание было рядом с домом танцовщика Евгения Кота и хореографа Натальи Татаринцевой. Это мужчина показал в инстаграм-сторис. К счастью, с супругами и их дочерью все в порядке.

Что известно о массированном обстреле столицы в ночь на 29 ноября?