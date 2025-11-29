Жахлива ніч, – відома українська акторка розповіла про "приліт" у її будинок
- Українська акторка Анна Кошмал пережила обстріл, влучання сталося у сусідній під'їзд, що налякало її дітей.
- Під час масованого обстрілу Києва росіяни використали близько 36 ракет і 600 дронів, що призвело до перебоїв з електропостачанням та жертв серед цивільних.
Українська акторка Анна Кошмал розповіла, як пережила черговий масований обстріл росіян. Вона заявила, що тепер знає, як звучить приліт у твій дім
Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості.
Вранці 29 листопада Анна вийшла в сторіс, опублікувавши селфі, зроблене в автівці. Вона заявила, що приліт був зовсім близько до їхнього житла.
Ще одна жахлива ніч. Влучання в сусідній під'їзд. Згоріла така сама як і в нас квартира. Діти перелякались. Тепер і ми знаємо, як звучить приліт у твій дім,
– написала акторка.
Для довідки! В Анни Кошмал є двоє дітей – донечка Софія, яка народилася 11 березня, та син Мишко, якому в червні виповнилося 7 років.
Також влучання було поруч з домом танцівника Євгена Кота та хореографині Наталії Татарінцевої. Це чоловік також показав у інстаграм-сторіс. На щастя, з подружжям та їхньою донькою все гаразд.
Що відомо про масований обстріл столиці у ніч проти 29 листопада?
- Проти України росіяни застосовували БпЛА, крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети. Вони запустили близько 36 ракет і майже 600 дронів.
- Основними цілями ворога були об'єкти енергетики та житлові райони. Це призвело до серйозних перебоїв з електропостачанням та пожеж у місті й області.
- Відомо про щонайменше 29 поранених та трьох загиблих.