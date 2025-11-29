Жахлива ніч, – відома українська акторка розповіла про "приліт" у її будинок

Українська акторка Анна Кошмал розповіла, як пережила черговий масований обстріл росіян. Вона заявила, що тепер знає, як звучить приліт у твій дім

Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості.

Вранці 29 листопада Анна вийшла в сторіс, опублікувавши селфі, зроблене в автівці. Вона заявила, що приліт був зовсім близько до їхнього житла.

Ще одна жахлива ніч. Влучання в сусідній під'їзд. Згоріла така сама як і в нас квартира. Діти перелякались. Тепер і ми знаємо, як звучить приліт у твій дім,

Анна Кошмал розповіла, що приліт відбувся в їхній будинок / Скриншот з інстаграм-сторіс

Для довідки! В Анни Кошмал є двоє дітей – донечка Софія, яка народилася 11 березня, та син Мишко, якому в червні виповнилося 7 років.

Також влучання було поруч з домом танцівника Євгена Кота та хореографині Наталії Татарінцевої. Це чоловік також показав у інстаграм-сторіс. На щастя, з подружжям та їхньою донькою все гаразд.

Що відомо про масований обстріл столиці у ніч проти 29 листопада?