София Нерсесян показала свой дом, который пострадал в результате российского обстрела

Этой ночью Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. В результате атаки пострадал дом представительницы Украины на Детском Евровидении-2025 Софии Нерсесян.

Юная артистка записала видео, в котором показала поврежденный дом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Нерсесян.

К слову В дом Софии Нерсесян попал шахед: "Самая страшная ночь в моей жизни"

София Нерсесян добавила к видео английские субтитры, чтобы ее услышала иностранная аудитория. Девушка отметила, что Россия лишает нормальной жизни украинских детей.

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги. Потому что один раз это может сохранить вашу жизнь. Сейчас очень опасное время. Посмотрите на наш дом..,

– сказала Нерсесян.

Артистка вышла на связь к поклонникам еще сегодня утром. Она показала кадры поврежденного дома и отметила, что сегодняшняя ночь была самой страшной в ее жизни.

В комментариях под роликом Софию поддержали подписчики и украинские знаменитости, в частности певица KOLA, пианист Евгений Хмара и ведущая блогов о Евровидении Анна Тульева.

Что известно об обстреле Киева 9 января?