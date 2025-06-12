Трогает самые сокровенные уголки души: группа "Океан Эльзы" презентовала новую чувственную песню

Группа "Океан Эльзы" порадовала поклонников новой чувственной песней. Святослав Вакарчук признался, что она очень особенная для него.

Трек называется "Двое". Группа также выпустила lyric video на него, пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Океана Эльзы".

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В 2024 году группа "Океан Эльзы" праздновала 30-летие и выпустила украиноязычный альбом "Той день" и англоязычный – "Lighthouse". Песня "Двое" не вошла ни в один, но таки дождалась своего времени.

У нас есть немало песен, которые находили свое время позже, чем были написаны. Сейчас "Двое" очень подходит к нашему настроению. И, возможно, людям нужно больше песен о главном,

– рассказал Святослав Вакарчук.

Песня "Двое" – лирическая и динамичная одновременно. В описании отмечается, что она – будто отсыл к треку "Друг", но звучит по-новому.

Мне нравится, чтобы каждый находил песню "Двое" по-своему. Здесь есть десятки разных смыслов. Она – о связях, эмоции, любви и то, без чего человек не может жить,

– объяснил лидер группы "Океан Эльзы".

"Океан Эльзы" – "Двое": слушайте песню онлайн

Реакция сети

"Очень сильная песня, которая для кого-то значит больше, чем просто слова".

"Святослав, как всегда: своими песнями затрагивает самые сокровенные уголки души".

"Что-то новое для ОЕ, но от того не менее невероятное! Вайб моей любимой "Шиле", кайф в дистиллированном виде".

"Спасибо, от песни мороз по коже. Слова звучат как молитва. Чрезвычайно сильные вибрации энергии".

Напомним, что летом группа "Океан Эльзы" даст четыре концерта во Львове: 27, 28, 29 июня и 1 июля. Выступление состоится на территории !FESTrepublic. Успейте приобрести билеты по ссылке!