Уже в июне: группа "Океан Эльзы" объявила третий концерт во Львове
- Группа "Океан Эльзы" объявила третий концерт во Львове, запланирован на 29 июня.
- Концерты пройдут на территории !FESTrepublic, билеты на первый концерт 27 июня уже раскупили.
Группа "Океан Эльзы" объявила третий концерт во Львове. Уже в июне коллектив выступит в родном городе.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу ОЕ. Третий концерт группы состоится 29 июня.
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Выступления группы "Океан Эльзы" пройдут на территории !FESTrepublic. Первый концерт запланирован на 27 июня, но билеты на него уже раскупили. На второй концерт, 28 июня, остались последние билеты.
Здесь, в родном городе, где все начиналось. Чтобы еще раз обняться музыкой. Чтобы еще раз петь вместе!,
– говорится в заметке группы.
Важно! Билеты на концерты группы "Океан Эльзы" во Львове можно приобрести по ссылке.
Концерты группы "Океан Эльзы" во Дворце спорта
- Напомним, что в октябре 2024 года группа "Океан Эльзы" дала пять концертов во Дворце спорта, в Киеве.
- После первого выступления, 11 октября, возле Дворца спорта собрались представители ТЦК, которые проверяли документы у военнообязанных, а вот пятый концерт группы прервала воздушная тревога.
- Впоследствии группа "Океан Эльзы" сообщила, что с киевских концертов удалось собрать 10 миллионов 557 тысяч гривен в помощь Силам обороны Украины.