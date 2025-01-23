"Океан Эльзы" анонсировал большой концерт во Львове

Осенью в Киеве отгремело 5 масштабных концертов Океан Эльзы к 30-летию существования группы. Теперь музыканты объявили о выступлении в еще одном городе Украины.

Концерт "Тот день" состоится 27 июня в родном городе коллектива. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу ОЭ.

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Так, летом "Океан Эльзы" выступят во Львове на в на территории !FESTrepublic.

"Тот день во Львове" – это возможность вернуться к себе настоящему, вспомнить самые дорогие моменты и наполниться новой силой. Это день, когда мы снова будем вместе в городе, что вдохновляет, где началась история группы и где снова будет звучать музыка, объединяющая поколения украинцев по всему миру,

– подчеркнули музыканты.

Что известно о концертах "Океан Эльзы" во "Дворце спорта"