"Его кремлевцы убили": Скрипка шокировал заявлением о причинах гибели Кузьмы Скрябина

В интервью Василию Тимошенко Скрипка рассказал, что часто пересекался с Кузьмой. Когда ведущий спросил, могла ли гибель его коллеги быть убийством, музыкант высказал предположение о возможной причастности Кремля. В то же время он признал, что не знает, как произошла трагедия. Доказательств в подтверждение своего предположения в разговоре он не привел.

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Я был знаком с ним, мы часто пересекались. Я думаю, что это был фатум. Как это произошло – я не знаю. Или его кремлевцы убили. Он погиб, это действительно была трагедия, и кремлевцы использовали этот феномен – что он был борцом против бандеровской власти, – и это сработало в обратную сторону. То есть люди восприняли его как положительного героя, как Че Гевару, потому что люди нуждались в таком образе– сказал Скрипка.

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Авария Кузьмы Скрябина / скриншот из видео

Говоря о самих встречах с Кузьмой, Скрипка вспомнил, как легко тот ладил с людьми. Среди друзей Андрея были и его коллеги по сцене, и люди, далекие от музыки.

Он был очень эмпатичным и коммуникабельным. У него была способность найти общий язык с любым человеком. И он был абсолютно не эгоистичным, дружил со многими: и с музыкантами, и с олигархами– поделился Скрипка.

Кузьма Скрябин / фото из открытых источников

Что известно об аварии, в которой погиб Кузьма Скрябин

Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года вблизи села Лозуватка в Днепропетровской области. Накануне группа "Скрябин" дала в Кривом Роге концерт, посвященный 25-летию коллектива. Утром Андрей возвращался в Киев. Как тогда сообщило областное управление МВД, на повороте его внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Музыкант погиб на месте.

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Родители Андрея впоследствии публично высказывали свои сомнения относительно обстоятельств аварии. Его мать Ольга вспоминала, что в 2014 году у автомобиля сына во время движения отлетело колесо. Отец музыканта Виктор Кузьменко считал расследование ДТП недостаточно тщательным. В то же время он признавал, что у семьи нет прямых доказательств умышленного убийства.

Кстати, фильм о Кузьме Скрябине уже доступен онлайн. Андрей Кузьменко не слишком переживал о том, нравится ли всем его правда. Теперь историю музыканта можно посмотреть дома – без похода в кинотеатр и поисков последних свободных мест.