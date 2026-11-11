"Його кремлівці вбили": Скрипка шокував заявою про причини загибелі Кузьми Скрябіна

В інтерв’ю Василю Тимошенку Скрипка розповів, що часто перетинався з Кузьмою. Коли ведучий запитав, чи могла загибель його колеги бути вбивством, музикант припустив можливу причетність Кремля. Водночас він визнав, що не знає, як сталася трагедія. Доказів на підтвердження свого припущення в розмові він не навів.

Adv

популярні відео

Я був знайомий, часто перетиналися. Я думаю, що це був фатум. Як воно сталося – я не знаю. Або його кремлівці вбили. Він загинув, це дійсно була трагедія, і кремлівці використали цей феномен – що він був борцем проти бандерівської влади, і це спрацювало в інший бік. Тобто люди його сприйняли як позитивного героя, як Че Гевару, тому що люди потребували такого образу– сказав Скрипка.

Аварія Кузьми Скрябіна / скриншот з відео

Говорячи про самі зустрічі з Кузьмою, Скрипка пригадав, як легко той сходився з людьми. Серед друзів Андрія були і його колеги по сцені, і люди, далекі від музики.

Реклама

Він був дуже емпатичним і комунікабельним. У нього була властивість знайти спільну мову з будь-якою людиною. І він був абсолютно не егоїстичним, товаришував із багатьма: і з музикантами, і з олігархами– поділився Скрипка.

Кузьма Скрябін / фото з відкритих джерел

Що відомо про аварію, в якій загинув Кузьма Скрябін

Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року поблизу села Лозуватка на Дніпропетровщині. Напередодні гурт "Скрябін" дав у Кривому Розі концерт до 25-річчя колективу. Вранці Андрій повертався до Києва. Як тоді повідомило обласне управління МВС, на повороті його позашляховик виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з вантажівкою. Музикант загинув на місці.

Батьки Андрія згодом публічно говорили про свої сумніви щодо обставин аварії. Його мати Ольга згадувала, що у 2014 році в автомобілі сина під час руху відлетіло колесо. Батько музиканта Віктор Кузьменко вважав розслідування ДТП недостатньо ретельним. Водночас він визнавав, що родина не має прямих доказів умисного вбивства.

До речі, фільм про Кузьму Скрябіна вже доступний онлайн. Андрій Кузьменко не надто переймався тим, чи всім подобається його правда. Тепер історію музиканта можна побачити вдома – без походу в кінотеатр і пошуків останніх вільних місць.