Олег Винник неожиданно показался в патриотической футболке и заговорил о своих концертах

Олег Винник неожиданно вышел на связь с поклонниками. Он опубликовал новое видео в сети, где предстал в патриотической футболке.

Кроме того, он прокомментировал свои концерты ко Дню влюбленных. Сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт Олега Винника.

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Так, в ролике исполнитель, одетый в футболку с рисунком дули и надписью "Вот вам, а не Харьков", сообщает посетителю тренажерного зала о предстоящем выступлении со своей женой. Мужчина этому очень обрадовался и начал танцевать с Винником.

А ты в курсе, что Таюне будет в Праге? День влюбленных с Олегом Винником,

– отметил под видео артист.

В ролике также можно услышать популярный трек певицы "Вижу вижу, слышу слышу слышу".

Что известно о концертах Олега Винника в Праге

Выступления артиста-беглеца состоятся в пражском The Diamond Hall 14 и 15 февраля. Первый концерт запланирован на День святого Валентина с 20:00 до 00:00, второй – на следующий день с 19:00 до 23:00.

Организаторы обещают гостям приветственный напиток и изысканный фуршет. Между выступлениями певца состоится дискотека 90-х. Стоимость билета составляет 3000 чешских крон (примерно 5000 гривен).